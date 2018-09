Die Pläne werden am kommenden Dienstag im Bauausschuss beraten. „Vier Spuren stadtauswärts und zwei stadteinwärts für den motorisierten Verkehr am Oberanger, die zwei Radstreifen haben nur die Regelbreite von 1,85 Meter – das ist eine anachronistische Verkehrsplanung, die weder den aktuellen Modal Split noch die kommenden verkehrlichen Entwicklungen in der Altstadt berücksichtigt", kritisiert Danner.