Zu viele negative Kommentare Ariel Winter: Deshalb macht sie eine Twitter-Pause

Ariel Winter hatte bereits im vergangenen September in einem Interview erzählt, dass sie sich von Paparazzi verfolgt fühle. Wenn sie in Shorts zum Einkaufen gehe, wolle sie nicht ihren Körper zur Schau stellen, so die 20-Jährige, sie versuche nur, ihr Leben zu leben. Sarah Hyland (27), die in "Modern Family" Winters Schwester spielt, sprang ihrer Kollegin vor wenigen Tagen zur Seite und erklärte in Richtung der User, die unter ein Bild von Winter unangebrachte Kommentare setzten: "An all die Perversen, die diesen Post kommentieren. Geht offline und zurück zu euren Gummipuppen."