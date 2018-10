Freunde und Familie erklären die beiden für verrückt

Das frisch vermählte Paar hatte noch nicht mal die Hochzeit abbezahlt und wohnte in England in einer winzigen Wohnung. Da sie die Sprache in Sri Lanka nicht verstanden, gestalteten sich die Verhandlungen am nächsten Tag laut Gina etwas schwierig: "Weil wir das meiste des Gesprächs nicht verstanden hatten, saßen Mark und ich einfach nur da, tranken mehr Rum und wurden langsam wieder betrunken."