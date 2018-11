Zu Thanksgiving Neues Lebenszeichen von Demi Lovato

Seit Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me,) Ende Juli mit einer vermeintlichen Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, war es still um die 26-Jährige geworden. Die Sängerin hat sich seitdem nur zweimal selbst via Instagram zu Wort gemeldet. Zuletzt teilte sie Anfang November ihren Fans mit, dass sie bei den "midterm elections", den sogenannten Zwischenwahlen, ihre Stimme abgegeben habe. Es war zugleich die Bestätigung, dass sie die Entzugsklinik verlassen habe. An Thanksgiving folgte nun ein neues Lebenszeichen.