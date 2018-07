Zu teuer, zu unsicher Gratis-Trinkwasser auf der Wiesn? SWM erteilen Absage

München – Wenn am 22. September das 185. Oktoberfest seine Pforten öffnet wird man nicht nur für die Maß Bier sondern auch für Mineralwasser richtig tief in die Tasche greifen müssen. Zwischen 7,00 und 11,60 Euro (!) wird ein Liter Wasser dann kosten. Eigentlich müsste das nicht so sein, meinten die Grünen – und forderten im Sinne einer familienfreundlichen Wiesn im Dezember 2017 die Einführung einer gratis Wasserbar der Stadtwerke.