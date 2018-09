Zu seinem Geburtstag Paul Walker: Rührende Botschaft von Bruder Cody

Sein Tod bewegt auch fast fünf Jahre später noch die Welt: Schauspieler Paul Walker ("Fast & Furious") kam am 30. November 2013 bei einem Autounfall ums Leben. Er war damals 40 Jahre alt. Am 12. September hätte er seinen 45. Geburtstag feiert. An diesem besonderen Tag meldete sich sein kleiner Bruder Cody Walker (30) via Instagram zu Wort. Er erinnerte mit rührenden Worten an seinen großen Bruder.