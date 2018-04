Zu seinem 50. Todestag Martin Luther King: Der Mythos lebt

"Am 28. August 1963 kam all das zusammen: Kings Organisationstalent, sein Wille, die Obrigkeit durch große Protestaktionen herauszufordern, das aber friedlich zu tun, und sein Können als Redner", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". An jenem Tag also stand MLK in Washington auf den Stufen zu dem Denkmal von Abraham Lincoln, dem Präsidenten, der die Sklaverei abgeschafft hatte. Vor ihm standen und saßen in der dampfenden Sommerhitze über 250.000 Menschen, unter ihnen auch über 60.000 Weiße, auf dem weiten Parkstreifen der National Mall. Sie hörten Worte, die sie direkt ins Herz trafen.