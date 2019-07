Zu politisch? Herzogin Meghan und ihre "Vogue"-Ausgabe: Es hagelt Vorwürfe

Zu politisch?

Meghan hatte für das "Vogue"-Cover 15 Frauen ausgewählt, die sie "bewundert" und als Wegbereiterinnen ansieht, darunter unter anderem US-Schauspielerin Jane Fonda (81), Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) oder "Orange Is the New Black"-Star Laverne Cox (47). "Viele dieser Leute sind politisch links und gegen Donald Trump", so Dan Wootton und verwies auf die Aussage der britischen Politikerin Ann Widdecombe. Diese hatte in der "Sun" zuvor bereits Meghans Zusammenarbeit mit der "Vogue" kritisiert, da sich Royals nicht in politische Angelegenheiten einmischen sollten. Auch Ingrid Seward vom "Majesty Magazine" sagte, die Herzogin hätte dem Magazin damit einen großen Gefallen getan, der königlichen Familie aber nicht.