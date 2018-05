Zu "Move to Miami" Anna Kournikova tanzt samt Baby zu den Klängen von Papa Enrique

Eine Bitte

Mama Kournikova hat die kleine Lucy in einer Babytrage vor dem Bauch geschnallt und tanzt mit ihr zu den heißen Klängen von Babypapa Enrique Iglesias (43) - sein Song "Move to Miami" ist zu hören. Die beiden scheinen eine Menge Spaß zu haben, was der Hashtag "#girlfun" unterstreicht. Allerdings hat die stolze Mama auch einen Wunsch: "Kleine, bitte erbe nicht meine Tanzkünste".