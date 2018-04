Zu Gesprächen in Washington Kourtney Kardashian berät den US-Kongress

Ihr Wort hat in Amerika offenbar tatsächlich Gewicht: Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, befindet sich Kourtney Kardashian (39) derzeit in der US-Hauptstadt Washington. Doch wer denkt, es gibt nur unwichtige PR-Termine abzureißen, der irrt: Kourtney berät am Dienstag mehrere Mitglieder des US-Kongresses. Es geht ganz konkret um eine Reform der Zulassungsbestimmungen von Kosmetikprodukten in den Vereinigten Staaten und die Politiker erhoffen sich vom Kardashian-Clan offenbar einiges an Input.