Zu Gast in ORF-Sondersendung Niki Laudas Arzt verrät: "Seit Jahresbeginn hat es sich abgezeichnet"

Schon "seit Jahresbeginn hat es sich abgezeichnet", so Klepetko in der Talkrunde, bei der auch Laudas guter Freund Dr. Helmut Marko anwesend war. Dementsprechend habe "der Tod von Niki Lauda (...) uns nicht überrascht", sagte Laudas Arzt weiter. Nach einem Weihnachtsurlaub, in dem sich Lauda gut von der Operation erholte, "kam eine Grippeinfektion, die hat ihn sehr zurückgeworfen. Immer wenn wir geglaubt haben, wir hätten es geschafft, sind wir wieder zurückgeworfen worden."