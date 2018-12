Zu Gast bei stern TV Günther Küblböck: So dramatisch war die Veränderung bei Sohn Daniel

Kurz nachdem Daniel Küblböcks Vater als TV-Gast von Günther Jauch massive Vorwürfe gegen die Behörden erhoben hat, bekräftigte er diese nun noch einmal in der Sendung "Stern TV". "Natürlich hätte das verhindert werden können. Für mich ist das staatlich unterlassene Hilfeleistung", so der trauernde Vater des früheren "DSDS"-Stars. Zudem schilderte er, wie genau sich Daniels Psychose in seinem veränderten Verhalten geäußert hat.