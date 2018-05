Zu Gast bei "Saturday Night Live" Stormy Daniels: Für den falschen Trump wird es echt stürmisch

"Ich weiß, Sie glauben nicht an den Klimawandel. Aber ein Sturm wird kommen!", so Daniels' vollmundige Breitseite an Baldwins Trump, der in Bezug auf ihren Vornamen andeutet, dass sie dem echten US-Präsidenten weiterhin vor Gericht das Leben schwer machen will. Sie befindet sich mit dem mächtigsten Mann der Welt derzeit in einem erbitterten Rechtsstreit, nachdem sie mit einer angeblichen Affäre und einem durch Trump an sie ausgezahlten Schweigegeld Schlagzeilen machte. Letzteres gilt seit den jüngsten Äußerungen von Trumps Rechtsberater Rudy Giuliani (73) gar als bestätigt.