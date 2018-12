Zu Gast bei Günther Jauch Lilly Becker spricht über die Trennung: Dafür schämt sie sich

Lilly Becker (42) hat beim RTL-Jahresrückblick "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" mit Günther Jauch (62) über die Trennung von Tennis-Legende Boris Becker (51) gesprochen. Dass alles in der Öffentlichkeit passiere, sei schlimm für sie. Sie "schäme" sich dafür, dass sie es beide nicht geschafft hätten, persönlich und privat zu kämpfen, sagte sie. Und sie glaube, "wir haben beide Fehler gemacht". Die 42-Jährige erklärte in der Sendung zudem über ihren Ex, sie sei "maßlos enttäuscht". Kontakt zwischen ihnen gebe es nur, wenn er seinen Sohn abhole, und das reiche auch, fügte sie hinzu.