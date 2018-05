Zu Gast bei Ellen DeGeneres Kris Jenner: Was sie über Kanye West und Tristan Thompson denkt

Außerdem räumte Jenner noch mit einem Gerücht auf, das sich hartnäckig in den Medien hält. Die diversen Familiendramen seien nicht für die Quoten ihrer TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" erfunden, erklärt Jenner. Das sei alles echt und auch sie sei oft genauso verwirrt über die ständig neuen Beziehungen, Trennungen und Babys in ihrer Familie. "Die Leute fragen mich oft: 'Habt ihr Drehbücher? Was machst du da? Was wirst du sagen?'", so Jenner. Ihre Antwort: "Ich wache auf und brauche einen Wodka."