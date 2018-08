Zu Gast bei einer Hochzeit Herzogin Meghan: Ihr Geburtstagsoutfit ist ein Schnäppchen

Am 4. August feierte Herzogin Meghan ihren 37. Geburtstag. Es ist ihr erster Geburtstag als offizielles Mitglied des britischen Königshauses. Die ehemalige "Suits"-Darstellerin besuchte an ihrem Ehrentag mit Ehemann Prinz Harry (33) eine Hochzeit. Sein guter Freund Charlie van Straubenzee heiratete Daisy Jenks. Meghan stahl der Braut nicht die Show, begeisterte jedoch in einem mehrfarbigen Kleid der Marke Club Monaco. Das einfarbige, schwarze Oberteil im Blusen-Stil ging in einen Faltenrock in Oliv, Rosa und Weiß über. Schlicht, elegant und kostengünstig!