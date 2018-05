Er ist nur wenige Sekunden zu sehen, doch wer einmal dort war, wird den Ort sofort wiedererkennen: Im Videoclip zum neuen Lied "Four Out of Five" von den Arctic Monkeys läuft Frontmann Alex Turner durch den U-Bahnhof am Marienplatz. Die orange-geflieste Röhre mit den Spiegeln auf der rechten Seite gibt es so auf der Welt wohl nur einmal – und zwar in München!