Rummenigge begrüßt Kritik an ihm

"Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Spieler mal meint, er müsste was Kritisches in Richtung Uli Hoeneß und mir sagen. Das ist unseren Spielern gestattet. Wir haben eine Pressefreiheit, die nicht in Frage gestellt wird. Die ist offensichtlich gewährleistet", meinte Rummenigge am Rande des Champions-League-Spiels der Münchner bei Benfica Lissabon (2:0) im Gespräch mit Sky. "Wenn er mit uns sprechen will, kann er gerne mit uns sprechen. Robert (Lewandowski, d. Red.) hatte ja auch mal den Wunsch - alles wunderbar. Wichtig ist, dass sie so spielen wie heute Abend."