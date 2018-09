"Was ist in der Regel gemeint, wenn zwischen "Ruby" und "Tawny" unterschieden wird?", lautete die Frage - und "B Portwein" lautete die korrekte Antwort. "Sie können sich auf mich verlassen", meinte der Lehrer aus Marienheide noch und behielt Recht.

Die 250.000-Euro-Hürde nahm Jessica Teichelmann dann, indem sie sich mit Hilfe des 50:50-Jokers auf zwei Alternativen konzentrierte. "Wietze bei Celle war Ende der 1850er-Jahre Schauplatz einer der weltweit ersten...? A Kasinoeröffnungen, B Erdölbohrungen, C Frauenfußballpartien, D Klimakonferenzen", lautete die Frage.

Die Optionen "Erdölbohrungen" und "Klimakonferenzen" waren geblieben, als die 24-Jährigen ihren Opa anrief - mit ihm und ihrer Oma hatte sie nach eigenen Angaben viele, viele Campingplätze dieser Republik kennengelernt. "Vielleicht auch Wietze", witzelte Jauch - doch die Studentin verstand gar nicht, was er wollte. War ja auch egal, denn schließlich hatte ihr Großvater recht, als er ihr zur Lösung "Erdölbohrungen" riet. Mit dem Hinweis "ganz sicher" übrigens.

Die Frage "Seinem Wortsprung nach ist der 'Fiskus' eigentlich...? A eine baumwollene Tasche, B eine gläserne Vase, C ein geflochtener Korb, D ein goldener Kelch" tendierte Jessica Teichelmann zu Antwort D, entschied sich aber dazu, aufzugeben und die 250.000 Euro einzusacken. Richtige Entscheidung, der "geflochtene Korb" war richtig. "Im Auto heule ich dann", gab die 24-Jährige zu.

Als vierte Kandidatin kam Lisa Bross aus München dran: Und auch sie kam nicht über 1.000 Euro hinaus. "Das ist mehr, als ich dabei hatte, als ich herkam", freute sich die wissenschaftliche Mitarbeiter an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg bei München. Außerdem bekam sie etwas, was mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Als Maskottchen hatte sie nämlich ein Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dabei, das Günther Jauch vor acht Jahren in Aachen mal für sie signiert, dabei allerdings keinen wasserfesten Stift benutzt hatte.

So war das Leibchen all die Jahre nicht in der Wäsche - und auch nie von Lisa getragen worden. Jetzt geht das wieder: Denn der freundliche Herr Jauch unterschrieb am Montag noch einmal, größer und mit Herz...