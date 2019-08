Endlich ist es wieder soweit: Am Freitag startet "Promi Big Brother" in seine siebte Staffel! Nun bestätigte Sat.1, welche Stars in den wohl berühmtesten Container der Republik einziehen werden. Mit dabei sind unter anderem ein Dschungelkönig, eine "Bachelor"-Schönheit und Deutschlands bekanntester TV-Detektiv!