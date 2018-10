Zivilurteil der Woche Verlobter beendet Freundinnen-Reise - der Fall landet vor Gericht

Der Fall: Die beiden Freundinnen hatten 2017 vereinbart, vom 15. Januar bis 29. März nach Afrika zu fliegen und verschiedene Ländern zu bereisen. Doch am 20. Februar hielt es der Freund der einen Reisenden ohne seine Angebetete nicht mehr aus, er flog ihr hinterher. In einem Hotel in Kapstadt machte er ihr einen Heiratsantrag.