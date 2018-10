Dazu werde "unterschwellig Druck ausgeübt", etwa indem behauptet wird, der Beginn der Bauarbeiten stehe unmittelbar bevor, so Blepp. Der Dachstuhl etwa wurde schon ausgeräumt, immer wieder seien Bautrupps im Haus. "Die rühren da schon ein bisschen rum", sagt Blepp.

Weil hier gerade so keine Erhaltungssatzung gilt, könne der Investor die einzelnen Wohnungen umgehend als Eigentumswohnungen weiterverkaufen. Außerdem könne entsprechend luxuriös saniert werden, fürchtet Blepp.

Ohne Erhaltungssatzung kann die Ausstattung über dem Durchschnittsniveau liegen. Für Käufer wird’s am Ende teuer: "Wir hatten hier im Viertel schon Objekte mit Preisen von 20.000 Euro pro Quadratmeter", sagt Blepp.

Heisler: Jeder Verkauf "ein Alarmsignal"

Die Investoren haben die Baugenehmigung bereits seit April. Auch der Bezirksausschuss hatte die Anträge durchgewunken. Blepp räumt das ein: "Es sah nach klassischen Umbaumaßnahmen aus", wie sie Bezirksausschüsse regelmäßig auf dem Tisch hätten, sagt sie.

Genau das ärgert Maximilian Heisler vom Bündnis bezahlbares Wohnen. "Jeder Verkauf, der in München passiert, gerade in solchen Vierteln, ist ein Alarmsignal", sagt er. "Darauf könnten die Bezirksausschüsse auch langsam mal kommen." Gleiches gelte für Umbaumaßnahmen und Modernisierungen, mit denen sich die Bezirksausschüsse eben auch befassen.

Wäre das Haus im Erhaltungssatzungsgebiet, gäbe es wenigstens kleine Hürden für Luxussanierungen, erklärt Heisler. Er schränkt aber ein: "Profis stört das nicht." Heisler meint dennoch: "Es ist wirklich die Frage, wie lange es noch dauern soll, bis endlich die ganze Stadt unter Erhaltungssatzung gestellt wird."

Kann also in der Adalbertstraße wenigstens der Denkmalschutz etwas retten?

Katharina Blepp hat bereits im September einen entsprechenden Antrag im BA gestellt. Bisher ohne Ergebnis. Sie fürchtet aber: "Es könnte schwierig werden."

Das Landesamt für Denkmalpflege erklärt auf AZ-Nachfrage: Das Gebäude sei bisher kein Denkmal, ob es auf Denkmaleigenschaften geprüft wird, sei noch nicht entschieden. Eine solche Prüfung würde aber wenn einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Nachbargebäude allerdings, die Nummer 31, sei in die Denkmalliste eingetragen. Wegen der unmittelbaren Nähe "unterliegen Maßnahmen an dem Gebäude, das ja in unmittelbarer Nähe zu einem Baudenkmal liegt, einer gewissen denkmalrechtlichen Beurteilung", so Sprecherin Dorothee Ott. Soll heißen: Maßnahmen an der 31a sollten sich nicht negativ auf das Denkmal auswirken.