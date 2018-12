Zeugin der Toten, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

Am Anfang sieht alles aus wie ein ganz normaler Auftrag. Doch in der Wohnung einer grausam ermordeten Frau begegnet Judith Kepler (Anna Loos), von Beruf Tatortreinigerin, ihrer eigenen Vergangenheit. Die Tote hatte Recherchen angestellt und wollte mit Judith in Verbindung treten. Und sie kannte ihr streng gehütetes Geheimnis: Judith war als Kind unter mysteriösen Umständen in ein DDR-Kinderheim gebracht worden. Herkunft: unbekannt. Ihre Akte war von der Staatssicherheit manipuliert worden. Nun, 25 Jahre später, hält Judith den Beweis in ihren Händen, dass sie als Kind vertauscht wurde. Eine Fremde hat ihr Leben gelebt. Ist diese Fremde auch ihren - Judiths - Tod gestorben?