München - Die Münchner Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben: Vermisst wird ein 75-jähriger Mann. Der Münchner hielt sich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Pasing auf und verließ die Klinik am Donnerstag gegen 22 Uhr mit unbekannter Zielrichtung.