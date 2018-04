Zeugin: "Überall lagen Menschen. Ich dachte, es ist ein Anschlag"

Chiara K. (22) saß in der S-Bahn zum Flughafen und sah bei der Einfahrt, wie die Polizistin mit gezogener Waffe in Stellung ging und von Alexander B. angeschossen wurde. Danach wollte die 22-Jährige aus der S-Bahn raus. "Aber da lagen überall Menschen. Ich hab mich draufgelegt. Ich war die dritte Schicht." Was folgten waren schier endlose Minuten der Angst für die Menschen in der S-Bahn. Chiara K. berichtet, was in vielen Köpfen der Mitreisenden vorging: "Ich dachte, es wäre ein Terroranschlag und gleich stürmen sieben bis acht vermummte Männer in den Waggon."