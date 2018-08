Zeremonie soll "wunderschön" werden Ist Paris Hilton zu geschäftstüchtig für die eigene Hochzeit?

Ist ihr das Geld wichtiger als die Liebe? Mitte August wurde bekannt, dass Paris Hilton (37, "House of Wax") ihre Hochzeit mit Chris Zylka (33, "The Leftovers") verschoben haben soll. Nun verrät ihre Mutter Kathy (59) dem US-Magazin "Us Weekly" den Grund für die Verschiebung. "Sie hat eine neue Kosmetik-Linie, darum war sie viel unterwegs", erklärte sie der Zeitschrift auf einem Event. "Sie hatte sehr viel zu tun... sie hat viele Verträge und die muss man auch erfüllen, wissen Sie?"