Zeremonie per Video-Call Queen Elizabeth II. freut sich über neues Porträt

Queen Elizabeth II. (94) hat am Freitagnachmittag ein neues Porträt vorgestellt bekommen. Zum allerersten Mal wurde ein Gemälde von ihr in einer feierlichen Zeremonie online enthüllt. Das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs verfolgte die Aktion an seinem Computer. Später veröffentlichte der Palast das Bild samt Schnappschüssen des Video-Calls bei Instagram.