Ein besonders skurriles Beispiel erzählt Rossius auch: Beim Bau neuer Wohnungen hatte er einen Spielplatz im Vorgarten vorgesehen. Dies wurde allerdings abgelehnt und er bekam anstatt die Erlaubnis einen Spielplatz auf dem Flachdach des Gebäudes anzulegen. "Das muss man sich mal vorstellen, selbst mit einem hohen Zaun drumherum ist das doch gefährlich." Ein anderes Beispiel sind die Tiefgaragen für soziale Wohnungen. So würden im Hasenbergl Tiefgaragen gebaut, weil sie vorgeschrieben sind. Die stehen dann leer – weil die Bewohner sich gar keine Autos leisten können.

Die besten Straßen Münchens

"Die drei wichtigsten Faktoren, die den Wert einer Immobilie bestimmen, sind Lage, Lage und nochmals Lage". So begann Bauunternehmer Rolf Rossius vor 20 Jahren das erste Buch "Top Wohnen in München". In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Alle fünf Jahre legt Rossius das Buch neu auf, er zeigt die besten, schönsten und teuersten Straßen der Stadt. Die AZ erklärt die Höhepunkte der Immobilienbibel.

Bogenhausen

Wie auch vor fünf Jahren ist eine der Topadressen in Bogenhausen. "Die Maria Theresia Straße wird auch in 10, 20 Jahren alle andere Lagen in München überragen" so Rolf Rossius. Sogar einen privaten Isarstrand hätten die Häuser. "Das ist einzigartig, die Isar rauscht vorbei, die Biber rauschen vorbei", schwärmt Rossius. Mietpreise reichen von etwa 25-38 Euro pro Quadratmeter.

Nymphenburg

Hier befindet sich Rossius zweites Highlight: das Schlossrondell. Die Kavaliershäuschen dort seien eigentlich unbezahlbar, und würden für mehr als 25 Millionen Euro gehandelt. "Man darf sich nur nicht an den Touristen stören", so Rossius. Mietpreise wären circa 28-35 Euro pro Quadratmeter.

Stadtmitte

Gerade im Zentrum überrascht das Buch von Rolf Rossius manchmal. Denn auch Lagen, die als sehr nobel gelten, sind nicht immer top bewertet: Die Prinzregentenstraße ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens zum Beispiel nicht so begehrenswert. Die Mietpreise reichen "nur" von 18-28 Euro pro Quadratmeter.

Harlaching

Grün und edel ist das Viertel im Münchner Süden. In Harlaching hat nicht nur König Ludwig I seine Geliebte Lola Montez untergebracht, sondern hier bauten auch NS-Parteigrößen ihre Villen in den dreißiger Jahren – samt als Kegelbahn getarntem Schießstand. Besonders schön und gut bewertet ist zum Beispiel die Sutnerstraße: Hier reichen Mieten von ca. 18-24 Euro, die Preise werden wohl noch steigen. Allerdings kommen Objekte in dieser Straße überhaupt nur sehr selten auf den Markt.

