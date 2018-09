Zeit für eine Veränderung Lena Meyer-Landrut überrascht mit kurzem Bob-Haarschnitt

"Kurz mal wieder kurz", schreibt sie zu dem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie über ihre Schulter hinweg in die Kamera lächelt. Auf einem zweiten Schnappschuss sieht man sie einen Kussmund machen. Den Fans scheint die neue Frisur der 27-Jährigen zu gefallen. Über 111.000 Likes haben die beiden Fotos bereits abstauben können. In den Kommentaren heißt es unter anderem: "Wow! So toll". Ein weiterer begeisterter User schreibt: "Diese Frau ist doch der Hammer! Mit langen oder kurzen Haaren. Steht dir."