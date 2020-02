Carolin Kebekus beschreibt ihren Humor als "vulgär"

In ihren Soloprogrammen spricht Carolin Kebekus gerne mal über "Tabuthemen" wie die weibliche Menstruation und Selbstbefriedigung. Gegenüber der "WAZ" bezeichnete sie ihre Ausdrucksformen als vulgär: "Ich bin schon immer irgendwie vulgär gewesen in der Sprache. Mir hat es Spaß gemacht, so zu sprechen. Ich weiß nie so recht, wo es Stilmittel ist und wo ich es einfach bin."