In der Show reißt Michelle Hunziker vor lauter Spielfreude die Hose. Michelle Hunziker: "Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass wir den Punkt gewonnen haben, dass ich wohl etwas zu sehr hochgesprungen bin. Dabei ist dann leider meine Hose gerissen. Aber man muss so etwas mit Humor nehmen. Wir haben dann eine kurze Pause gemacht, die Hose backstage in Windeseile genäht und schon konnte es weitergehen."