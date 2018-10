Zehnjähriges Streaming-Jubiläum! So revolutioniert Spotify die Musikindustrie

In der Ecke standen HiFi-Bausteine wie Verstärker, CD-Player und Tape-Deck, daneben türmten sich dutzende oder hunderte CDs. Ein Bild, wie man es in einem modernen Haushalt kaum noch zu Gesicht bekommt. Daran ist unter anderem auch Spotify schuld. Am 07. Oktober 2008 startete der Musik-Streamingdienst und begründete damit eine Entwicklung, die heute wohl nicht mehr aufzuhalten ist.