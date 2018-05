Zehn-Punkte-Plan Antisemitismusbeauftragter Spaenle will Kultur des Hinschauens

München - Bayerns neuer Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) will angesichts wachsender Judenfeindlichkeit eine Kultur des Hinschauens im Freistaat fördern. "Auch niederschwellige Formen von Judenbeschimpfungen, die nicht unbedingt strafrechtlich relevant sind, sollen so bekanntgemacht werden", sagte Spaenle der Deutschen Presse-Agentur in München. Dazu plant der einstige Kultusminister eine Art Hotline für die in Bayern lebenden Juden nach Vorbild der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS). Spaenle ist als einer von acht Sonderbeauftragten der bayerischen Staatsregierung seit knapp zwei Wochen im Amt.