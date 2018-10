Zehn neue Folgen bei Amazon "Deutschland86": Ein Zeitsprung als Neuerfindung

Walter Schweppenstette (Sylvester Groth, 60) wurde hingegen nach den Ereignissen im Jahr 1983 degradiert, will jedoch zurück in den inneren Kreis der HVA. Tobias Tischbier (Alexander Beyer, 45) ermittelt nach wie vor verdeckt für die HVA - in West-Berlin. Dort lebt mittlerweile auch Thomas Posimski (Vladimir Burlakov, 31) als Dissident, Autor und Friedensaktivist. Und Alex Edel (Ludwig Trepte, 30) studiert nach seinem missglückten Selbstmordversuch in West-Berlin Medizin und geht mit einem US-Soldaten eine Beziehung ein.

Die Neuzugänge

Als weibliche Verstärkung ist unter anderem Anke Engelke (52) in der neuen Staffel mit von der Partie. Ihre Figur Barbara Dietrich ist als Buchhalterin für die Kommerzielle Koordinierung (KoKo) tätig. Sie hat bei den dubiosen Geschäften der HVA ihre Finger mit im Spiel - während Marcus Fuchs seine Finger nicht von ihr lassen kann. Fritzi Haberlandt (43) spielt Tina Fischer, Thomas Posimskis Schwester. Sie ist Ärztin, arbeitet in Potsdam und soll ein neues Medikament testen. Als es zu Komplikationen kommt, will sie mit ihrer Familie aus der DDR fliehen und scheitert - mit verheerenden Folgen.

Lavinia Wilson (38) wiederum schlüpft in die Rolle von Brigitte Winkelmann, einer wohlhabenden Frau eines Westdeutschen, die eine Zahnarztpraxis in Kapstadt hat. Martin wird auf sie treffen - mit ungeahnten Folgen, denn Brigitte hütet ebenfalls ein Geheimnis. Florence Kasumba (41) ist als Rose Geheimagentin des ANC (African National Congress). Sie ist Leonoras Komplizin und will zugleich in Südafrika die Revolution vorantreiben. Die neuen Folgen versprechen also jede Menge Star-Power, Spannungen und Intrigen.

Ausblick in die Zukunft

Was bereits klar ist: Nach "Deutschland86" folgt "Deutschland89". Produzent Jörg Winger (49) sagte im Rahmen der Veranstaltung "Prime Video Presents 2018" in London, dass für die dritte Staffel noch nichts Genaues feststehe. Er verspricht aber auch: "Wir werden sicherlich nicht das wiedererzählen, was schon öfter erzählt wurde." Weiter sagt er: "Wir suchen das Spannende hinter der Geschichte." Könnte danach "Deutschland92" folgen? Überlegungen dazu gebe es "noch nicht wirklich", so Winger. Es heißt abwarten und ab 19. Oktober erst einmal "Deutschland86" streamen.