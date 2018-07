Zehn neue Episoden geplant Amazon gibt Starttermin für "Deutschland86" bekannt

Amazon hat den Starttermin für "Deutschland86" bekanntgegeben. Die Fortsetzung zu "Deutschland83" soll am 19. Oktober bei Prime Video Premiere feiern. Die neue Staffel umfasst zehn Episoden und ist nach "You Are Wanted", der achten Staffel von "Pastewka" und der vierten Staffel von "Der Lack ist ab" die nunmehr vierte deutsche Prime-Original-Serie.