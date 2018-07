Zehn Jahre Stillstand Sozialwohnungen in der Marsstraße: Das Ende der Brache?

Neuhausen - Diese Brachfläche regt die ganze Stadt auf: In der Marsstraße 76 gammelt mittlerweile seit 2010 ein städtisches Grundstück unbebaut vor sich hin. Und das, obwohl München doch so überaus dringend bezahlbare Wohnungen bräuchte. Die AZ hat bereits mehrmals über den ärgerlichen Stillstand in der Marsstraße berichtet, zuletzt Mitte April dieses Jahres. Doch so allmählich scheint sich auf dem Gelände etwas zu tun.