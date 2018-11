Zahlreiche Erinnerungen verbrannt Thomas Gottschalk: Ihm fehlen nach dem Brand die Worte

Die verheerenden Brände in Kalifornien haben das Anwesen von Thomas Gottschalk (68, "Herbstblond: Die Autobiographie") in Schutt und Asche gelegt. Zahlreiche Erinnerungsstücke wie die "Wetten, dass..?"-Anzüge, die der deutsche Moderator dort aufbewahrte, gingen mit dem Haus in Flammen auf. Die Zerstörung seines Wohnsitzes in Malibu lässt den 68-Jährigen sprachlos zurück.