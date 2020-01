Zahlendreher in Show 13 Dschungelcamp: Das sagt Daniel Hartwich zur "Voting-Panne"

"Tag 14 im Dschungel und endlich haben wir unseren jährlichen Skandal: Die große Voting-Panne", sagte Hartwich in der Dschungelcamp-Show (hier bei TVNOW): "Da hab' ich verrückter Vogel doch tatsächlich nachts um 2 Uhr genau das vorgelesen, was man mir aufgeschrieben hat. Wie konnte ich nur...", scherzte der Moderator an der Seite von Kollegin Sonja Zietlow (51), die hinzufügte: "Ansonsten waren aber natürlich alle Voting-Aufrufe und alle Einblendungen korrekt. Das Voting-Ergebnis ist gültig."