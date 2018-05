"Bares für Rares" hat sich aus dem Nachmittagsprogramm des ZDF zur echten Kult-Sendung etabliert. Am Donnerstag macht die Sendung um Kunst und Dachbodenfunde wieder mal einen Ausflug in die Primetime (am 31. Mai, 20:15 Uhr im ZDF, eine weitere Primetime-Sendung gibt es am 12. Juli) und bietet wieder die Gelegenheit, aus Flohmarktfunden oder Erbstücken bares Geld zu machen.