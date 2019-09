Youtube Goldene Kamera Digital Award Frank Elstner bekommt Nachwuchspreis mit 77 Jahren

Frank Elstner (77, "Wetten, dass...?") hat nach Jahrzehnten im Fernsehen einen Nachwuchspreis der Youtube-Szene erhalten: Im Berliner Kraftwerk wurde der 77-Jährige am Donnerstag mit dem "Youtube Goldene Kamera Digital Award" in der Kategorie "Bester Newcomer" ausgezeichnet. Die Moderatoren-Legende bedankte sich überrascht aber dankbar bei dem jungen Publikum: "Ich finde das übrigens so nett, dass Sie mich so nett empfangen, weil die meisten von ihnen kennen mich gar nicht."