Bochum - Aus Wut über einen Klingelstreich hat ein älterer Mann in Bochum mit einem Luftgewehr auf einen Sechsjährigen geschossen. Der Junge wurde bei der Attacke vom Mittwochabend leicht am Bein verletzt, konnte nach ambulanter Behandlung aber wieder nach Hause, wie die Polizei am Freitag mitteilte.