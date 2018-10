Wunschkandidatin Fran Drescher will Cardi B für das "Nanny"-Reboot

Wie es zu dieser Besetzungsidee kam, erklärte die gebürtige New Yorkerin auch: Demnach entstand sie, als Rapperin Cardi B (26) im September ein Foto von sich bei Instagram postete. Darauf ist sie im Rahmen der Milan Fashion Week im Animal-Print-Look zu sehen. Cardi B verwies unter dem Bild auf "Fran Drescher", die in der Serie gern figurbetonte Animal-Print-Outfits trug. "Ich war so geschmeichelt", gab Drescher zu. Danach habe eines zum anderen geführt: "Moment mal, sie kommt aus New York, wir haben beide lustige Stimmen, sie könnte meine Tochter sein!", sinnierte Drescher.