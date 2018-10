Würdiges Finale "Game of Thrones": Peter Dinklage spricht über Tyrion Lennisters Ende

"Game of Thrones" geht 2019 in die letzte Runde. Die HBO-Serie wird nach acht Staffeln enden. Auf der Premiere seines neuen HBO-Films "My Dinner with Hervè" in L.A. verrät Peter Dinklage (49) gegenüber "ET Online", wie er das bereits abgedrehte Ende findet und wie zufrieden er mit dem Schicksal seiner Figur Tyrion Lennister ist.