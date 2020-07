Würdige Premiere Michelle Obamas erster Podcast-Gast ist ihr Ehemann Barack Obama

Michelle Obama (56) wird am 29. Juli 2020 ihren eigenen Podcast auf Spotify an den Start bringen. Der Streamingdienst hat nun unter anderem auf Instagram verraten, wer in der ersten Folge neben der Ex-First-Lady zu hören sein wird: Es ist kein geringerer als Michelle Obamas Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58). Damit sollte ein gelungener Einstieg für "The Michelle Obama Podcast" garantiert sein.