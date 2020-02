Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß startete vor den Augen von Bayern-Legende Michael Ballack und Löwen-Coach Michael Köllner, der am kommenden Samstag selbst mit seinen Löwen auf die Chemnitzer trifft, gut in die Partie. Winter-Leihgabe Woo-Yeong Jeong hatte bereits in der 3. Minute die Chance zur Führung, scheiterte jedoch an CFC-Keeper Jakubov. Auch in der Folge bestimmten die Bayern das Tempo, in der 19. Minute scheiterte erneut Jeong mit einem Fernschuss. Der einzige Treffer der Partie fiel jedoch auf der anderen Seite: Niklas Hoheneder brachte die Sachsen in der 25. Minute nach einem Eckball in Führung.