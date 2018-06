Während andere in seinem Alter mit allerhand Wehwehchen zu kämpfen haben, schwingt Ingolf Lück (60) die Hüften wie ein Junger. Das brachte ihm am Freitagabend auch den Sieg in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" ein. Bei Facebook bedankte sich der Komödiant, Schauspieler und Moderator bei den Fans. "Liebe Freunde! Wow, wow, wow! Bin ich also ,RTL Dancing Star'! Was für ein Lauf für das 'Team Tanzmäuse'", schwärmte Lück nach der Siegerehrung bei Facebook.