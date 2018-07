Vom kurvigen Vollweib der Achtziger Jahre ist längst nicht mehr viel übrig geblieben. Schauspielerin Christine Neubauer passt heute in Kleidergröße 34, wie sie in einem Interview am Rande der RTL-Show "Dance Dance Dance" erzählte. Und diese schlanke Figur hält der beliebte TV-Star auch noch über ein halbes Jahr nach Ausstrahlung.