Wollny und Vegas wieder dabei "Promi Big Brother": Feuchte Pool-Spielchen von Daniel und Chethrin

"Ich würde sagen, dass wir zur Zeit ein sehr positives Verhältnis zueinander entwickelt haben", fasste Völz komplett unromantisch zusammen. Seine Blicke sprachen allerdings Bände. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es unter der coolen Fassade etwas heißer zugeht. Krasavice schien unterdessen immer wieder ein Auge auf Pascal geworfen zu haben. Eine Schande, dass er vergeben sei, erklärte sie.

Die Wiedervereinigung

Auf der "Baustelle" war indes ein großes Wiedersehen angesagt. Wollny hat auf Anraten eines Arztes die Show verlassen müssen, weil Verdacht auf eine Gürtelrose bestand. "Die sah nicht gut, die war echt krank, glaub ich", erklärte Nicole Belstler-Boettcher (55). Für Star-Hellseher Mike Shiva (54) war der Auszug unterdessen ein "Schock".

Sicherheitshalber musste auch Sophia Vegas, die ihre Schwangerschaft bei "Promi Big Brother" Publik gemacht hatte, die Sendung vorerst verlassen. Spezialisten konnten allerdings später glücklicherweise bestätigen, dass beide wieder einziehen durften. Im Hautzentrum Köln war festgestellt worden, dass Wollny einen Hautausschlag hinten am Hals habe, bei dem allerdings keine Infektionsgefahr bestehe.

Leider war nicht zu sehen, ob sich Alphonso Williams überhaupt über die Rückkehr von Wollny gefreut hatte, denn nach deren ursprünglichem Auszug war er eigentlich ganz froh. "Die Stimmung in der ganzen Community ist besser geworden", meinte der "DSDS"-Gewinner. Ihre negative Energie habe Unruhe auf die "Baustelle" gebracht: "Die Energie war dunkel und schwer und hat die Stimmung ganz, ganz, ganz nach unten geschraubt."

Während den Live-Einblendungen am Abend war Vegas allerdings schon wieder bei einem Arzt, wie die Moderatoren erklärten. Das habe nichts mit dem Gürtelrose-Schreck zu tun und man solle sich keine Sorgen machen, hieß es weiter. Derzeit ist unbekannt, wie es dem Reality-Star geht. In der Früh wisse man dann, ob sie erneut zurück ins Haus könne.

Es war einfach zu viel

Auch eine toughe Frau wie Cora Schumacher (41) hat mal einen schlechten Tag. "Mir ist das heute alles ein bisschen zu viel geworden", resümierte sie. "Ich habe einfach mal ein paar Minuten Ruhe gebraucht." Bei der Rennfahrerin kullerten die Tränen, doch die Mitbewohner trösteten sie. "Cora hatte einfach einen schwachen Moment", meinte Umut Kekilli (34). Und Schulze stellte fest: "Die war echt fertig, die arme Cora."

Beim Live-Duell "Falling Down" traten zwei Teams gegeneinander an: Kekilli, Belstler-Boettcher, Haller und Schumacher von der "Baustelle", gegen Krasavice, Völz, Schulze und Behrenbruch aus der "Villa". Mit verbundenen Augen sollten die Bewohner innerhalb von 60 Sekunden von einem Steg in 15 Metern Höhe springen. Team "Villa" stellte sich besser an und durfte somit zurück in den Luxus. Daraufhin wählten die Sieger Williams, der zu ihnen umziehen durfte. "Ich will nicht", weigerte der sich zunächst, bevor ihn der "Big Brother" zu seinem Glück zwang. Zuletzt bekam er allerdings doch noch seinen Wunsch. Die Zuschauer wählten ihn direkt zurück auf die "Baustelle", wofür er sich auch bedankte.