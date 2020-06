Wolfsland, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Was passiert, wenn ein Computerspiel-Liebhaber im Elfenkostüm auf eine selbstbewusste Diva trifft? Wie reagiert ein Eigenbrötler in weißem Gewand auf ein flippiges Schlagersternchen? Ganz nach dem Motto "Gegensätze ziehen sich an" treffen sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht, aufeinander. In einer Villa auf Ibiza spielen die gegensätzlichen Typen nicht nur um 50.000 Euro, es steht auch ein Umstyling auf dem Programm.