"Wohnungspolitisch ein Irrsinn" "Einheimischenmodell": SPD und die Grünen sind sauer

Die Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Anja König und Stadtrat Gerd Steinberger werden ähnlich drastisch: Die CSU wolle "die Bevölkerung auch noch regelrecht auf den Arm nehmen", heißt es in einem Brief von ihnen an unseren Verlag. Sie ändere ihre Meinung bei der Bebauung der Ochsenau und stimmte für eine Bebauung - "was uns einerseits natürlich freut, denn dies zeigt, dass sich unser langer Atem beim Thema Wohnungsnot auszahlt und unsere Warnungen nun endlich langsam auch bei den konservativen Parteien ankommen", so die SPD.